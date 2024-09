Cheikh Mahi Niass à Diomaye : « Nous sommes conscients de votre volonté de préserver le vivre-ensemble… »

A son tour, le Khalife Général de Médina Baye a salué l’initiative du chef de l’Etat qui est venu rendre visite à la communauté de Médina Baye en prélude du Mawlid Nabi. C’est une intervention aux allures de prières dans un moment où le Sénégal traverse un certain nombre de difficultés notamment, l’immigration irrégulière, la recrudescence des accidents etc. « Nous savons que vous êtes en train de poser des actes et de faire des efforts dans le sens de l’éducation, de la religion et surtout de comment préserver le vivre-ensemble. Le Sénégal a de l'espoir en vous. Vous êtes jeune et vous pouvez réussir votre mission » a rappelé le guide spirituel, Cheikh Mahi Niass.



Dans son discours, Cheikh Mahi Ibrahim Niass a souligné devant le président de la république que le pays a besoin de prières, de paix et de prospérité. « Vous êtes le président de toute une nation. Nous prions pour que le bon Dieu puisse accomplir le projet que vous avez pour ce pays », dira le fils de Cheikh Al Islam.



Le président de la république était accompagné par son directeur de cabinet, Pr Mary Teuw Niane et du ministre de porte-parole du gouvernement, Moustapha Sarre.