Chavirement mortel d’une pirogue à Saint Louis : Le ministère de la pêche exprime ses regrets et invite les pêcheurs au respect des mesures sécuritaires prises

Apprenant le chavirement tragique de deux pirogues dans la brèche de Saint-Louis les 09 et 10 janvier dernier, le Ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires exprime ses regrets et présente ses condoléances aux familles éplorées. Le drame maritime a malheureusement entraîné la perte de 2 vies humaines, 6 personnes portées disparues et 27 rescapés.







Le ministère exhorte une fois de plus les pêcheurs à respecter strictement les mesures de securité, notamment de suivre les alertes météorologiques diffusées par les services compétents, de porter en permanence les gilets de sauvetage lors des activités en mer et de veiller à ne pas excéder les charges limites autorisées sur les embarcations.