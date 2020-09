Chantier de l’Université de Touba : Serigne Mountakha Mbacké dévoile un de ses vœux les plus chers.

Finir les travaux du chantier de l’Université de Touba est une des préoccupations majeures du khalife général des Mourides.



Cela est apparu dans les propos de Serigne Mountakha Mbacké, lors de la traditionnelle déclaration du patriarche de la cité religieuse des mourides. Une déclaration faite, chaque année, après l’apparition de la lune indiquant le premier jour du mois de Safar.



La réalisation de l’université de Touba fait partie de l’ambition que le khalife a toujours eue et qui porte sur l’université. « C’est un projet d’envergure qui occupe toutes mes pensées. Je ne sais même pas comment l’expliquer. J’ai la ferme volonté de la réaliser. Et je me réjouis de constater que les talibés et tous mes proches et les fidèles sont déterminés, à m’accompagner dans ce grand chantier. Cela ne me surprend pas de voir leur disponibilité et leur volonté manifeste d’y aller jusqu’au bout. J’ai vu en eux une détermination indescriptible », s’est réjoui Serigne Mountakha Mbacké.



Celui-ci rassuré par l’engagement dont ont fait montre les talibés et ses proches, dit ne pas savoir comment leur manifester sa satisfaction. ‘’À dire vrai, je ne sais même pas comment les remercier. Nous avons les mêmes ambitions, les mêmes volontés et idées. À ces gens-là, je reconnais leur devoir de chaleureux remerciements. Les accompagner jusque devant le concepteur de ce projet et leur renouveler de vive voix, mes remerciements, c’est cela qui me fera le plus grand plaisir. Donc soyez tous remerciés’’, a-t-il déclaré en wolof.