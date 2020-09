Changements climatiques : 1, 700 milliard du PNA/FEM pour mieux évaluer les impacts

Le Secrétaire Général du Ministère de l'Environnement et du Développement durable Amadou Lamine Guissé a présidé, ce matin, le lancement de l’atelier de lancement du Projet d'Appui au Plan National d'Adaptation du Sénégal (PNA-FEM). D’un budget de de 3 millions de dollars ( 1milliard 700 millions de FCFA) et d'une durée de trois ans, il vise à renforcer la capacité des ministères sectoriels et des administrations locales à mieux évaluer les impacts des changements climatiques et à adapter les politiques et les budgets existants en matière d'intégration des risques posés par le phénomène à moyen et à long terme.