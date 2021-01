Chambre criminelle : Un trafiquant de drogue risque 10 ans de réclusion criminelle.

La Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance de Dakar (TGI) a jugé, ce lundi 18 janvier 2021, A. Dièye. Menuisier de son état, l’accusé risque 10 ans de réclusion criminelle pour trafic intérieur de drogue. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 25 janvier prochain.



En effet, les éléments de la gendarmerie de Diamniadio, ont appréhendé l’accusé A. Dièye, alors qu’ils suivaient une piste de réseaux de trafic de drogue sur la Rn1. Au moment de l’enquête préliminaire, le mis en cause avait déclaré que c’est son ami Pathé Diouf qui lui avait demandé de convoyer la marchandise « drogue » d’une quantité de 8 kg de chanvre indien vers Dakar et que ce dernier lui avait payé la somme de 40 000 francs Cfa.



Des allégations que l’accusé a niées devant le prétoire, en disant que la drogue découverte sur lui appartenait à son convoyeur Pathé Diouf. « Mon ami (Pathé Diouf m’avait demandé de récupérer un colis au garage de Nioro. Le colis contenait un sac contenant des tissus. Je ne pouvais pas imaginer que le sac contenait du chanvre indien », s’est-il défendu alors qu’il avait soutenu le contraire devant les enquêteurs.



Lors de son réquisitoire, le maître des poursuites a requis 10 ans de réclusion criminelle et une amende 100 000 francs Cfa.



Pour la défense, l’accusé n’a aucun rapport avec le sac contenant la drogue. « Le Procès-verbal est vide et les enquêteurs n’ont pas essayé de creuser pour savoir qui était le véritable propriétaire du sac. L’accusation n’a pas d’élément objectif pour entrer en voie de condamnation », a plaidé la robe noire qui a également demandé au juge d’acquitter son client. Délibéré le 25 janvier prochain.