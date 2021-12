Centre Africain de Résilience aux Épidémies (CARE) : Le docteur Amadou Alpha Sall présente les trois objectifs du centre

« Pour la production de diagnostic, et la production d’une manière générale de produits médicaux, nous souhaitons que l’institut Pasteur avec son expérience de plus de 80 ans dans la production de vaccin et plus récemment dans la production de diagnostic, puisse être un centre où plusieurs africains pourront se former et aller servir les autres pays du continent.



Ce centre aura trois entités majeures de prédilection que sont la formation, la recherche plus précisément sur les épidémies pour pouvoir les prédire et les anticiper et des recherches qui vont faciliter des réponses. Et la dernière entité c’est l’innovation », a fait savoir le docteur devant les bailleurs de l’institut...