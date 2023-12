Centenaire de la naissance de Cheikh Anta Diop : Le monde universitaire et les disciples célèbrent l’un des plus grands intellectuels noirs.

La célébration du centenaire de la naissance de Cheikh Anta Diop sera marquée par des activités scientifiques et culturelles, notamment le vernissage de l’exposition sur la vie et l’œuvre de Cheikh Anta Diop au musée Théodore Monod de l’IFAN ce 21 décembre, d’un panel de haut niveau qui aura lieu le vendredi 22 décembre prochain, il sera animé par d’éminentes personnalités sur le thème « Sortir des sentiers battus : examen critique de l’œuvre de Cheikh Anta Diop ». Le centenaire sera également marqué par un colloque d’égyptologie, une exposition sur les langues nationales en partenariat avec le musée des civilisations noires du 26 au 29 décembre. Une table ronde autour des discours politiques de Cheikh Anta Diop et une visite de la maison de Cheikh Anta Diop suivie de la présentation du projet de musée le 29 décembre, clôturera les activités du centenaire du parrain de l’UCAD.

À l’occasion du centenaire de la naissance de Cheikh Anta Diop, scientifique, historien, anthropologue et homme politique, ce 29 décembre 2023, le monde universitaire, éducatif, les disciples et adeptes célèbrent celui à qui certains donnent le titre de « l’Africain du XXᵉ siècle ».Organisé par l’université de Dakar (UCAD) et l’Institut fondamental d’Afrique noire (IFAN) qui portent tous les deux son nom, le thème de ce centenaire s’articule : « Cheikh Anta, cent ans après : les défis de la reconstruction d’une pensée audacieuse pour l’Afrique ».Le centenaire de la naissance de Cheikh Anta Diop est une célébration de la vie et de l'héritage de cet érudit africain visionnaire. Son influence transcendante dans les domaines de l'histoire, de l'anthropologie et de la pensée panafricaine continue d'inspirer et de défier les générations présentes et futures. Alors que nous commémorons ce moment significatif, il est crucial de réfléchir aux défis actuels et à la nécessité de revitaliser son héritage pour répondre aux besoins changeants de l'Afrique moderne. D’ailleurs ce que le Directeur de l’IFAN ne manquera pas de rappeler : la lumière de Cheikh Anta Diop aussi perçante que jamais, illumine encore notre paysage actuel, nous offrant des clés pour déchiffrer notre riche héritage et forger avec audace notre avenir. Par ces travaux qui ont courageusement remis en question les récits eurocentrés et rétabli le lien ombilical entre l’Égypte et l’Afrique noire, il continue d’inspirer une réflexion innovante sur la gouvernance, le développement durable et l’intégration africaine... »Cheikh Anta Diop a été un précurseur de la réinterprétation de l'histoire africaine, soulignant l'importance de l'identité culturelle et de la contribution de l'Afrique à la civilisation mondiale. Sa quête pour réhabiliter l'histoire africaine a été une révolution intellectuelle, remettant en question les récits coloniaux et réaffirmant la place prépondérante de l'Afrique dans le panorama mondial. Aujourd’hui 100 ans après sa naissance et 37 ans après son décès, bon nombre d'intellectuels africains et d’ailleurs, prennent en modèle et reconnaissent Cheikh Anta Diop et ses œuvres. « Si notre université jouit d’autant de réputation et de prestige, je crois que les travaux du parrain en sont pour beaucoup. Cheikh Anta Diop a beaucoup contribué à la théorie sur l’origine de l’être humain et sur la civilisation noire. De son vivant, il a été trop contesté, mais actuellement, il ne se passe pas un jour sans qu’on ne voie des théories venant d’ailleurs et qui tentent de confirmer ces théories », se réjouit le professeur Amadou Aly Mbaye, Recteur de l’UCAD.