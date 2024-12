Célébration des 10 ans du New Deal à Kolda : Les clubs de jeunes filles toujours dans le respect du pacte contre les grossesses précoces…

Le « New Deal », ce pacte libérant le potentiel des jeunes filles, fête ses 10 d’existence et de résultats sur le terrain. Et cette astuce mise en place de toutes pièces par le Centre Conseil Ado (CCA) de Kolda et l’abnégation de son coordonnateur Babacar Sy, a fini de faire ses preuves dans le domaine de la santé de reproduction.



C’est dans cette dynamique que les clubs de jeunes filles leaders ont été créés pour déconstruire le complexe chez les adolescentes tout en éveillant les capacités sommeillant en elles en 2014.

Et pour y arriver, le « New Deal » a joué un rôle important puisqu’il consiste à préserver la jeune fille des mariages et grossesses précoces, leur santé de la reproduction, lutter contre les mutilations génitales et violences basées sur le genre. C’est pourquoi, il est primordial pour ces jeunes luttant depuis 10 ans, de montrer leurs parcours lors de cette célébration pour inspirer leurs consœurs et sensibiliser les parents, les bailleurs sur les dangers du phénomène.

Bonaventure Kalamo, adjoint (AA) au gouverneur de Kolda, estime que cette journée marque un tournant important dans l’autonomisation des femmes. Dans la foulée, il précise : « à travers la présidente des clubs de jeunes filles Adama Diallo, j’ai constaté un engagement sans faille avec une forte personnalité et une volonté de se battre pour Kolda. C’est pourquoi, je ne suis pas surpris aujourd’hui des résultats de cet engagement à travers cette cérémonie… »

Aujourd’hui, les clubs de jeunes filles sont devenus une réponse appropriée aux problèmes de santé de la reproduction des adolescents jeunes à Kolda. D’ailleurs, selon Adama Diallo, « nous voudrions que le Sénégal s’inspire du « New Deal de Kolda pour en faire un modèle national. D’ailleurs, à travers le CCA de Kolda, les clubs de jeunes filles ont créé beaucoup de championnes comme moi, Awa Diassy, Sylvie, Assy Diamanka, Mariama Sabaly, entre autres. »

Cette célébration s’est accompagnée d’une exposition de photos retraçant l’histoire des 10 ans du « New Deal ». Aujourd’hui, à cause de ce concept le CCA est devenu un laboratoire d’essai et de réussite où se faufilent les organisations statistiques et de l’ONU.

Pour rappel, le premier club installé en 2014 et en même temps signataire du pacte du « New Deal », consistant à ne pas tomber enceinte avant le mariage, ne pas donner les enfants en mariage avant 18 ans, renforcer le leadership des filles par l'autonomisation.

Vu l’importance de la célébration, d’éminentes personnalités sont venues rehausser la cérémonie à l’image d’Aliou Cissé, ex coach de l'équipe nationale pour encourager les filles en tant qu’ambassadeur de l'UNICEF.