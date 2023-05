Caravane nationale de sensibilisation sur l’état civil : la région de Tamba demande un programme spécial.

C’est par le département de Bakel, que la caravane nationale d’information et de sensibilisation sur l’état civil est entrée dans les régions de Tamba. Accueillis par les autorités locales, les caravaniers ont durant toute la matinée sillonné les grandes artères et lieux publics, comme le marché pour échanger et discuter avec les communautés. Zone de forte émigration, les populations ont été sensibilisées sur l’importance des actes d’état civil en général et sur le certificat de mariage en particulier.

Après la commune de Bakel, celle de Diawara, commune pilote du programme NEKKAL, a été le point d’orgue de la journée. Sous l’égide du maire de la ville, M. Kille Sakho, c’est un forum populaire, qui a vu la participation de centaines de personnes, qui a été organisé en présence des caravaniers et des agents du désormais agence nationale de l’état civil (ANEC). Sur place, le forum qui s’est transformé en une veillée culturelle, a été l’occasion pour le premier magistrat de se réjouir sur le choix porté sur sa localité comme commune pilote du programme devant abriter entre autres, un centre d’état civil neuf et informatisé. Il s’est également engagé à maintenir haut le flambeau de mobilisation et de la sensibilisation auprès des communautés. Pour l’adjoint au préfet du département de Tamba, M. Moussa Samb, la région à elle seule mériterait 10 jours de campagne tellement le défi est grand et le besoin important. À cet effet, il a invité solennellement l’agence à investir la région pour un programme spécial. Après avoir parcouru la ville, la caravane a pris la direction de la région de Kaffrine.