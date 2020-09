Campagne reboisement à Ndioum et Gamadji Saré : Abdou Karim Sall pour reverdir le "cœur" de Podor

La campagne de reboisement entamée par le ministre de l’environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall et ses collaborateurs, se poursuit, et cette fois dans le Nord du pays. Le MEDD était ce jeudi à Ndioum et à Gamadji Saré où il a symboliquement planté quelques arbres afin de lancer la campagne dans le Halwar.Accompagnés de représentants du serviteur de la communauté Omarienne au Fouta, Thierno Mountaga Bassirou Ba et Thierno Yaya Ba, la cérémonie a été l’occasion de rendre hommage à de grands noms de l’histoire de cette région.Quatre arbres ont été ainsi plantés par le ministre, aux noms de Thierno Seydou Nourou Tall, d’El Hadj Oumar Foutiyou Tall, Thierno Mountaga Tall, et enfin au nom du Khalife actuel Thierno Mouhamed Bachir Tall. Un « geste fort pour la communauté Hal Pular », s’est réjoui son porte-parole le député Cheikhou Oumar Sy, qui a aussi magnifié « ce programme vert, assurément porteur ».Le ministre de l’environnement sur la campagne de reboisement entamée depuis bientôt trois semaines, a rappelé que le Président a donné la voie à suivre en procédant le 9 Août dernier à la plantation de l’arbre parrain. « Je lance donc un appel aux populations dans leur ensemble pour que le programme soit celui des sénégalais », a-t-il dit avant d’ajouter. « Nous sommes confrontés à deux défis, la régénération de nos forêts, mais aussi la protection de notre patrimoine forestier. Nous savons tous que nos forêts sont agressées de part en part, c’est la raison pour laquelle nous allons nous évertuer pour faire en sorte que le vœu du Chef de l’État de rendre le Sénégal vert soit réalisé. »Le ministre qui dit avoir des retours très intéressants sur le niveau d’implication des populations dans les régions déjà visitées a sensibilisé les populations de Gamadji et Ndioum à bien s’occuper des arbres reboisés. Il les a invitées à planter des arbres devant chaque maison. Le ministre de l’environnement qui avait aussi à ses côtés le Colonel Baïdy Ba, Directeur des eaux et forêts, est reparti ragaillardi par l’engouement trouvé, et confiant pour l’atteinte de l’objectif de reboisement de 20 millions d’arbres avant la fin de l’hivernage...