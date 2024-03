Campagne présidentielle à Sédhiou : Entretien avec le Dr Idrissa Baldé (BBY, maire de Niagha) : « le Président de la République Macky Sall, un génie politique… »

À quelques heures de l’élection présidentielle, le maire de Niagha, le Dr Idrissa Baldé, nous a accordé un entretien sur la campagne électorale pour la présidentielle.



Dans cet entretien, il livre ses impressions sur le processus et le déroulement de la campagne et les chances de leur coalition (BBY). Dans la foulée, il soutient fortement que « Macky Sall est un génie politique. »



Bonjour Monsieur le Maire ! Vous êtes au dernier jour de la campagne électorale, quelles sont vos impressions ?







« Je rends grâce à Dieu de nous avoir permis de vivre cette campagne électorale particulière. Cette élection renferme deux particularités : d’une part, le président sortant ne se représente pas et d’autre part, elle se déroule pendant le mois de Carême et de Ramadan. » À cela, il ajoute : « je pense très sincèrement que, sans y participer, le Président Macky Sall a dirigé de main de maître cette campagne électorale et a créé les conditions d’une large victoire de la coalition BBY. »







Est-ce que vous pouvez clarifier cette implication du Président Macky Sall ?







« Il faut dire que le fait de ne pas se représenter et de ne l’avoir dit que tardivement a désorienté plus d’un dans la coalition BBY et dans l’opposition. Sa volonté de garantir le bon fonctionnement des institutions, le dialogue social et la loi d’amnistie ont constitué des étapes importantes dans la suite du processus électoral. En effet, le dévoilement tardif de sa position sur les élections de 2024 et le choix du Premier Ministre Amadou Ba a sauvé le Sénégal des primaires au sein de la coalition BBY et une campagne électorale de longue haleine qui auraient été nuisibles à l’économie nationale. Sa gestion des évènements politiques gravissimes et le souci de réguler le fonctionnement de l’État de droit dans cette zone de turbulence (abrogation de la convocation des électeurs, commission d’enquête, report des élections, le respect des décisions du Conseil Constitutionnel) ont confirmé son statut d’homme d’État. La loi d’amnistie restera dans les annales politiques comme un coup salvateur pour le Sénégal. »



Monsieur le Maire, cette loi d’amnistie a été largement décriée par la société civile et même par l’opposition !







« Cette loi d’amnistie est venue sauver le Sénégal. Tout le monde avait peur pour l’avenir du pays. Cette loi a eu le mérite d’apaiser le climat social, notamment avec la libération des détenus à la suite des évènements politiques. Le second mérite et le plus important à mes yeux a été d’avoir permis la clarification de l’arène politique, notamment au niveau des candidats et des programmes. De cette situation donnée, je peux crier sur tous les toits que le Président est un génie politique ou que Dieu aime le Sénégal ! »



Quelles sont les chances de la coalition BBY à ces élections ?



« La première chance de victoire du BBY, il faut la relier avec la libération des détenus, notamment des candidats retenus par le Conseil Constitutionnel ou dits spoliés. Les Sénégalais auraient crié à une injustice qui aurait incidemment favorisé des candidats inconnus. Cette libération nous a écarté de cette zone d’ombre qui nous aurait coûté cher. La loi d’amnistie est donc la première chance de la coalition BBY. Elle a dévoilé les candidats et leurs programmes, ce qui va permettre aux Sénégalais d’élire le nouveau Président de la République en toute objectivité. »



Dans cette dynamique, il précise : « la seconde source de victoire de la coalition BBY repose sur le bilan impressionnant du Président Macky Sall. Tout le monde s’accorde à constater que Macky Sall a fini de mettre le pays sur les rampes de l’émergence. Dans ma commune, c’est cette appréciation qui nous a facilité la communication avec les populations. Un autre atout vers la victoire vient aussi du Président Macky Sall, c’est-à-dire le choix d’un homme d’État incontestable pour le remplacer, en la personne du Premier Ministre Amadou Bâ. »