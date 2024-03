Campagne électorale : 10 jours après le maillage du territoire national, Amadou Ba remercie ses militants et les appelle à maintenir la mobilisation

Après 10 jours de campagne électorale, le candidat Amadou Ba tire son bilan. Il exprime aux populations sénégalaises sa profonde gratitude et son admiration pour l’accueil populaire et chaleureux qui témoigne de l’engouement suscité par l’espoir de son offre de prospérité partagée, dans un Sénégal en paix.







Le candidat félicite l’ensemble des composantes de la coalition BBY pour le travail de terrain ayant permis la mobilisation des militants et sympathisants, dans toutes les localités qu’il a eues à visiter. Ceci illustre parfaitement, selon le candidat, « l'engagement sans faille de notre mouvement envers le développement et le progrès de toutes les communautés sénégalaises ». Le Président Amadou Ba tient également à rendre hommage aux responsables et militants de chaque localité du pays, y compris celles qu'il n'a pas eu l'opportunité de visiter. L’attente sous le soleil, dans les villages et les hameaux, pour exprimer leur adhésion et leur soutien, n'a pas échappé à son attention.







L’élan de solidarité et d'engagement a ainsi marqué le candidat de AB 2024 qui tient expressément à saluer l'enthousiasme et l'énergie incroyables des jeunes qui se sont rassemblés autour de son projet et de sa vision pour le Sénégal. « La jeunesse n'est pas seulement l’avenir, elle est le présent et elle constitue le cœur vibrant et le poumon essentiel de notre nation. Leur engagement actif et leur foi en notre cause sont une source d'inspiration et de motivation inégalables » ajoute le candidat. A cette vaillante jeunesse, Amadou Ba tient à la rassurer de « son engagement à garantir une éducation et une formation de qualité, gages d’un épanouissement individuel mais surtout l’assurance d’une meilleure employabilité, leur permettant de bénéficier du million d’emplois dont il compte favoriser la création, en partenariat avec le secteur privé national, grâce notamment à la banque nationale d’investissement qui sera créée aussitôt après sa prise de fonction ».







Dans ce mouvement vers la prospérité partagée, le candidat réaffirme son « engagement de s’inscrire dans la culture de la paix, une paix véritable, une paix durable pour une grande cohésion sociale et un bon voisinage dans une communauté de destin avec les pays frères, frontaliers du Sénégal et appelle à maintenir la mobilisation et à continuer le rassemblement des forces démocratiques et républicaines soucieuses de la stabilité et de la paix pour une prospérité partagée ».