Campagne de consultations gratuites à Sokone : Le maire Abdou Latif Coulibaly au chevet de la population...

La commune de Sokone, sous l’impulsion de son maire, Abdou Latif Coulibaly, a organisé le week-end du 26 au 28 juillet 2024, une campagne de consultations gratuites, de sensibilisation et de dons de médicaments aux populations, dans le cadre de sa croisade contre certaines pathologies.

Ainsi, plusieurs médecins et professionnels de spécialités allant de la médecine générale à la cardiologie, en passant par la pédiatrie, la gynécologie, la gériatrie, l’odontologie et la dermatologie, ont été déplacés à l’école «des filles», théâtre des opérations. Le maire et son équipe ont réussi à réunir autant de spécialités dans cette ville qui n’en compte que peu. "D’ailleurs pour bénéficier de certains soins comme la gériatrie, la cardiologie, la dermatologie… les malades sokonois, se rendent à Kaolack, Fatick ou Dakar. D’où l’importance de l’initiative du maire", a-t-on appris.

Ainsi, durant la première journée, 205 personnes se sont présentées en médecine générale et gériatrie, 82 en pédiatrie, 22 en gynécologie, 28 en cardiologie, 61 en dermatologie et 55 en odontologie. Soit un total de 453 patients.

Et pour le deuxième jour, 717 malades ont été reçus par les médecins. "La gériatrie et la médecine générale ont vu plus de monde pour l’occasion avec 417 patients consultés. La pédiatrie, quant à elle, a reçu 140 enfants, l’odontologie 65 personnes, la cardiologie 40, la dermatologie 31 et la gynécologie 24 femmes.

Au total, la campagne a enregistré 1.170 consultées par les divers spécialistes", a-t-on précisé.