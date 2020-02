Campagne de commercialisation de l’arachide à Kolda / Modou Diagne Fada (DG de la Sonacos) : «La zone sud est aujourd’hui la première zone de collecte d’arachide pour la Sonacos…»

Modou Diagne Fada, le DG de la Sonacos a visité cet après-midi le centre de réception intermédiaire pour la collecte de l’arachide de Kolda, ce lundi 03 février.



À en croire ce dernier, «heureusement ou malheureusement, la zone sud est aujourd’hui la première zone de collecte d’arachide pour la Sonacos. Nous en sommes aujourd’hui à peu près 5.000 mille tonnes à Kolda et mille tonnes à Ziguinchor. Et tout ceci pour un total de 6.000 mille tonnes de graines d’arachide collectées dans la zone sud. C’est ce qui nous rend fier parce que nous avons eu l’initiative de créer ici à Kolda un centre de réception intermédiaire de collecte ».



Revenant sur l’objectif de sa visite, il avance : « nous sommes à Kolda pour visiter le site du centre de réception intermédiaire (cri) de la Sonacos. Je crois que tous les koldois et sénégalais se rendent comptent de l’utilité de cet outil de collecte de graines d’arachide. Et c’est l’occasion pour moi de féliciter le directeur de l’usine de Ziguinchor, du chef de centre de Kolda et de l’ensemble des travailleurs de la zone sud », puis il annonce : «nous espérons qu’avec le gel surtout des exportations, nous allons pouvoir atteindre un tonnage important. Ici on avait prévu 10 mille tonnes et nous en sommes à 5.000 mille. D’ailleurs, nous sommes à 50% de l’objectif qui était assigné à ce centre. Sur le plan national nous tournons autour de 10% de collecte », confie-t-il.



Conscient des difficultés de l’hivernage, il précise sur les objectifs de la société : «nous avions fixé un objectif de 150 mille tonnes au début de la campagne que nous avons révisé après pour nous fixer des objectifs beaucoup plus réalistes. Et nous pensons que si au total la Sonacos se retrouvait dans cette présente campagne avec 50 mille tonnes ce serait un record, compte tenu des aléas. Je crois qu’aujourd’hui, le nouvel objectif qu’on s’est assigné c’est de pouvoir collecter sur le plan national autour de 50 mille tonnes pour maintenir les emplois de la Sonacos et l’approvisionnement du marché local en huile raffinée. »

Selon lui, la Sonacos pourrait endiguer la flambée des prix de l’huile raffinée et de l’aliment de bétail par l’approvisionnement de ses points de collecte malgré les difficultés...