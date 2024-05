Nébuleuse sur l’affectation d’un lot pour station ELTON: Le camp d’Abdoulaye Baldé nie tout sur l’avis de la cour des comptes

Après les conclusions de la cour des comptes sur la gestion 2015-2018 de la commune de Ziguinchor, les partisans d’Abdoulaye Baldé apportent la réplique. Sur l’attribution à titre gratuit d’une parcelle à la station-service « ELTON » la cour a soutenu dans son rapport que « la commune avait la possibilité d’appliquer le décret n° 2010-439 du 6 avril 2010 fixant le barème du prix des terrains nus et des terrains bâtis, applicable en matière de loyer », dans la mesure où « l’article 195 (7-a) du CGCT identifie le produit de l’exploitation du domaine, notamment la “location (…) de terrains communaux”, comme faisant partie des recettes de fonctionnement ». D’après l’aancien Directeur de Cabinet du maire Abdoulaye Baldé, « possibilité n’est, à leur sens, pas une obligation, et l’option de ce mode d’attribution était justifiée par l’offre faite à la commune de faire travailler des jeunes de la commune, et ce qui fut fait ».







Ils disent répondre en même temps, « à ces politiciens masqués qui envahissent les réseaux sociaux en quête désespérée d’un agneau du sacrifice. « Prenez votre mal en patience car Abdoulaye Baldé a consacré près de 40 ans de sa vie à servir l’État du Sénégal, et jamais un rapport ne l’a épinglé. Bien au contraire, le premier rapport de l’Inspection Générale d’État (IGE) avait révélé que la commune de Ziguinchor devait de l’argent à Abdoulaye Baldé pour du matériel dont il a pris en charge le coût d’acheminement à Ziguinchor au profit de la commune ainsi que les frais de missions qu’il n’avait jamais perçus. Ce n’est pas cet homme que vous réussirez à ternir l’image de marque » ont rétorqué les souteneurs de Baldé.