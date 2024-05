Mérina Dakhar: Aymérou Gningue démissionne de son poste de maire pour " convenance personnelle"

Aymérou Gningue n'est plus le maire de Mérina Dakhar ( département de Tivaouane). Le Président du Conseil d’Administration de Petrosen a démissionné de ce poste pour convenance personnelle".



" Après deux mandats pleins exercés à la tête de Mérina Dakhar, le premier en qualité de Président du Conseil Rural (2009-2014) et le second comme Maire (2014-2022), j’ai estimé que le moment est venu pour moi, de préparer la relève, au profit d’élus qui méritent parfaitement ma confiance, dans la capacité à poursuivre, les bonnes œuvres loyalement entamées à mes côtés ", écrit-il dans sa lettre de démission, après avoir adressé en amont une correspondance en ce sens au Ministre en charge des collectivités territoriales depuis plus d’un mois.



" Je retourne à mes premiers amours, en l’occurrence le social, en mieux l’organisant, à travers une fondation dénommée Ibra Kata pour le Développement du Kayor (FIKADEK), avec siège à Mékhé et dont les activités vont bientôt démarrer; précise-t-il.