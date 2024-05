Premières décisions de Diomaye à la tête du pays: L’APR y voit des « actes préoccupants… »

L’alliance pour la République s’apprête à affronter la nouvelle équipe de Bassirou Diomaye Faye après plusieurs semaines de confinement politique. La mobilisation sur le terrain va se faire selon le communiqué signé ce mercredi par le secrétariat exécutif national (SEN) de l’Alliance pour la République. Macky Sall et ses partisans vont poursuivre la dynamique déjà effectuée à Kaffrine et Tamba. Il s’agira de faire preuve d’écoute pour ensuite échanger avec les militants afin de « procéder à l’évaluation objective et sans complaisance des résultats de l’élection présidentielle du 24 mars 2024 et à l’analyse du cours politique actuel au regard des actes inauguraux préoccupants » posés par les nouvelles autorités.







Le SEN informe que les délégations se rendront très prochainement dans les régions de Sédhiou, Kolda, Ziguinchor, Kaolack, Fatick et Diourbel. L’Apr entend maintenir cette démarche de proximité et engage toutes les forces militantes de la majorité présidentielle à se concentrer sur l’essentiel, la valorisation de leur bilan, l’unité du Parti, la veille active permanente dans l’intérêt des populations, la consolidation et l’élargissement de leur coalition. Macky Sall et ses camarades veulent faire face et poursuivre sur le terrain de la mobilisation permanente à côté des populations pour partager avec elles leur ambition de reconquête du pouvoir.