Cambadjou : Le « new deal » en prospection de l’intégration africaine en terre Bissau-Guinéenne…

Dans son élan de découverte et d’exploration de nouveaux défis, les clubs de jeunes filles avec leur concept du « new deal », ont effectué une prospection en terre Bissau-Guinéenne pour marquer l’intégration africaine. Cela a été un moment intense d’échanges avec les autorités frontalières de ce pays sur les violences basées sur le genre, les mutilations génitales féminines, l’errance des enfants via les marabouts, la scolarisation des filles entre autres.



Il faut rappeler que les jeunes filles, une fois dans la commune de Salikégné (Sénégal), frontalière à la Guinée-Bissau ont décidé de visiter ce pays pour raffermir les liens entre les deux peuples et s’enquérir de la situation des jeunes filles.

D’après Adama Diallo, présidente des clubs de jeunes filles leaders, « cette visite a été une expérience enrichissante pour nous car nous avons échangé sur des thématiques intéressantes. Dans la foulée, j’ai compris les enjeux liés à l’intégration africaine via la Cedeao avec la libre circulation des biens et des personnes. » En ce sens, elle précise : « nos soucis et craintes sur la protection des enfants et des jeunes ont été aussi dissipés par les réponses des autorités locales. D’ailleurs, j’ai remarqué que ces questions de même que celles liées au grand banditisme transfrontalier et le trafic des enfants sont pris en charge… »

Dans cette dynamique, le chef de la brigade frontalière de Cambadjou, M. Baldé, soutient qu’un contrôle strict est effectué sur les passagers. À cela, il ajoute qu’il y a une collaboration franche entre nous et les forces frontalières du Sénégal (Salikégné) pour une lutte efficace contre le banditisme transfrontalier. D’ailleurs, il précise : « dans le cadre de cette collaboration, nous avons reçu la visite d’autorités sénégalaises à Cambadjou. D'ailleurs, cette visite des clubs de jeunes filles va nous inspirer pour en faire de même pour nos enfants. À ce titre, nous allons en informer nos supérieurs pour une éventuelle collaboration entre nos deux pays… »

C'est dans la même ambiance que la célébration des 10 ans du « New Deal » a été clôturée à Dabo ce lundi 30 décembre. En ce sens, les filles ont réitéré leur engament devant les parents à respecter le pacte du « new deal ». C’est une occasion saisie par Babacar Sy, coordonnateur du centre conseil ado (CCA) pour faire un témoignage poignant sur les difficultés, les objectifs et les perspectives de l’initiative. Dans la foulée, il n’a pas manqué de rappeler le rapport responsable entre les jeunes filles et leurs parents pour l’intégration des clubs. D’ailleurs, il a soutenu qu’aucune fille appartenant au club n’est tombée enceinte tout en ayant réussi leurs études ou subi une formation professionnelle suivie d’emploi.