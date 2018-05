CRD LAYLATOUL À DIOURBEL - La famille de Sokhna Maï considère le Khalife Général des Mourides comme étant leur hôte cette année

Le comité régional de développement préparatoire au Laylatoul Qadr s'est tenu ce vendredi à Diourbel, sous la direction du gouverneur Mouhamadou Moustapha Ndao. Cheikh Abdou Lahad Mbacké, représentant la famille de Sokhna Maïmouna Binetou Khadim Rassoul et maître d'œuvre de l'organisation, dira avoir une totale satisfaction des échanges entretenues devant et avec les chefs de service et des engagements pris par ces derniers.



Face à la presse, il se voudra ainsi rassuré. ''Par le passé, nous n'avons jamais connu d'impairs. Tous les engagements ont toujours été respectés. Il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas ainsi cette année. Nous espérons qu'au soir du 7 juin, date du Laylatoul Qadr à Touba, rien n'aura été laissé au hasard et que l'ensemble des fidèles qui vont venir dans la cité assister à cette nuit bénie seront également satisfaits de l'organisation. ''



Sur l'événement proprement dit et sa célébration au format actuel, Cheikh Abdou Bali choisira de revenir sur la genèse. ''C'est une nuit qui est meilleure que mille mois. Sokhna Maï s'était appropriée cette nuit pour œuvrer pour Cheikh Ahmadou Bamba. C'est ainsi qu'elle sollicitera de Cheikh Mouhamedal Fadel Mbacké un ndigël pour pouvoir la célébrer tous les ans. Nous demandons à toute la Ummah Islamique de venir célébrer avec nous la nuit du Laylatoul Qadr. ''



Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma de se réjouir de la présence durant tout le mois du ramadan à Touba du Khalife Général des Mourides que la famille de Sokhna Maï considère comme hôte privilégié. Serigne Mountakha Mbacké était généralement, avant de devenir Khalife, à Diourbel où il dirigeait le foulkou.



Pour cette année comme pour les précédentes, des conférences seront déroulées. Huit thèmes ont été retenus cette année...