CONTOURS D’UNE POLÉMIQUE - La lettre de Serigne Cheikhouna…le refus de C. Omar Diagne de libérer le King Fahd pour les délégations du magal… la sortie de Cheikh Bass et la frustration des mourides

Que retenir de la polémique née du refus de Cheikh Omar Diagne d’accorder une prise en charge au King Fahd Palace aux délégations étrangères en partance pour Touba ?





Les faits



Tout a commencé avec la publication sur la toile de la lettre -réponse ( dont ampliation est faite au Président de la République et au ministre, Secrétaire Général de la Présidence ) de Cheikh Omar Diagne refusant la prise en charge de délégations étrangères en partance pour le magal de Touba au King Fahd Palace. Retenir d’emblée que le journaliste Baba Aïdara a revendiqué la publication et le partage du document avec comme premier destinataire son confrère Madiambal Diagne. Retenir ensuite que la lettre en date du 31 juillet 2024, donc 24 jours avant le magal célébré ce vendredi 23 août 2024. Puis, la commission chargée des relations extérieures a pu, après ce niet qui lui est opposé , trouver des alternatives pour bien accueillir ses hôtes , sans bruit ni tintamarre.



La polémique et la sortie de Cheikh Bass



Avec la publication de la lettre, beaucoup de mourides se sont sentis frustrés par le refus et surtout par le motif évoqué par le Directeur des moyens généraux. Cheikh Omar Diagne parle , en effet, de rationalisation des dépenses, de nouvelle doctrine de gestion et d’état des lieux en cours au niveau des réceptifs hôteliers. Un intellectuel a lancé sur sa page facebook : « il oublie que le magal génère plus de 400 milliards de bénéfices à ce pays ».



Dans la foulée, Cheikh Bassirou Mbacké dira avoir été assailli par les remords de disciples mourides qui manifestent leur désarroi et leur écœurement. C’est d’ailleurs ce qui le poussera à faire une déclaration expresse, sans ambiguïté. La lettre à laquelle répondait Omar Diagne n’émanait ni de lui , ni du Khalife Général des Mourides. « J’ignore l’origine de cette lettre -demande. Je ne l’ai ni écrite ni signée. Elle n’est pas non plus de Serigne Mountakha. Nous l’aurions fait , les autorités ne l’auraient certainement pas refusée. Je rappelle que lorsqu’il recevait ici le Président de la République, le Khalife avait clairement dit à ce dernier que toute lettre qui n’émanait pas de moi n’était pas de lui ».



La sortie de Cheikhouna Bara Falilou



Se sentant « désavoué » ( il utilise le même mot dans son récit ) par cette sortie de Cheikh Bass Abdou Khadre , Serigne Cheikhouna Mbacké Bara Falilou a revendiqué la paternité de cette lettre-demande et ensuite pour marteler que cette pratique n’est pas officieuse mais bien officielle et non étrangère aux habitudes de tous les ans.



Il regrettera que Cheikh Omar Diagne adresse sa réponse au Président du comité d’organisation qui est Cheikh Bassirou Mbacké Abdoul Khadre alors que la demande provenait de lui en sa qualité de Président de la commission chargée des relations extérieures. Une erreur que le Directeur des Moyens Généraux de l’État a faite ( ou peut-être qu’il fait à dessein) et qui a été pour pimenter le débat et provoquer la sortie du porte-parole du Khalife Général des Mourides.« Cette pratique , dira Serigne Cheikhouna Mbacké, date de 2009 et elle n’est pas méconnue du comité d’organisation ».



Ce matin, à exactement 05 h 41 , il publiera en arabe dans un panel mouride dénommée « Grand Magal de Touba » ce qui suit : « Mon mal et mon affliction me sont retirés - Merci à mon chanteur qui a conduit les bonbons (…). La persécution et les épreuves sont terminées pour moi; à la bonté de celui qui me suffit et qui m'a donné une douceur d'existence. C'est pourquoi je le remercierai jusqu'au Paradis, demeure des aspirations suprêmes ,de la sécurité et des bienfaits. Excellente et bénie journée pleine de santé. Qu’Allah soutienne la population de Gaza et que les Sionistes soient déchus et vaincus. CBF ». Un message que beaucoup seront tentés de lier à la polémique. Qui sait ?



La suite



Quoiqu’il en soit , la frustration que ce refus de Omar Diagne a créée est énorme à Touba. D’ailleurs, un leader politique ( qui préfère demeurer sous la couverture de l’anonymat le temps de s’en ouvrir au Khalife) , prévoit de lancer un « jayanté » afin de construire un réceptif hôtelier aussi « paradisiaque » que le King Fahd. « Je donnerai le terrain qui l’abritera gratuitement », souflle -t-il à l’oreille de Dakaractu- Touba. Ce samedi, se tiendra la cérémonie officielle du Grand Magal, peut-être qu’une nouvelle communication sera faite pour vider ce sujet et tempérer les ardeurs … Affaire à suivre !