CHAN 2021 : Le Zimbabwe accuse le Cameroun de sorcellerie, une chauve-souris retrouvée sur la pelouse…

Le sélectionneur Croate du zimbabwéen, Zdravko Logarusic, a accusé le Cameroun, pays hôte du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), de « sorcellerie » a révélé le site afrik.com suite à la défaite du Zimbabwe 1-0 contre les Camerounais. C’est dans ce sens que des photos ont été partagées sur les réseaux sociaux avant le match d’ouverture qui s’est joué le 16 janvier.



Sur l’un des clichés en question, on voit clairement le technicien croate montrant la carcasse d’une chauve-souris morte, accompagnée d’un panneau indiquant « la sorcellerie au Cameroun. »



Le match qui s’est joué au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, s’est déroulé devant un stade au quart plein, après que la Confédération africaine de football (CAN) a permis à certains supporters d’accéder aux matches, dans ce CHAN prévu entre le 16 janvier et 07 février 2021.



La même source de rappeler que lors de la demi-finale de la CAN 2002 entre le Mali et les Lions indomptables, l’entraîneur camerounais de l’époque, Winfried Schäfer, et l’entraîneur des gardiens de but et légende de l’équipe nationale, Thomas Nkono, ont déclenché la furie de populations, après avoir prétendument placé des gris-gris sur le terrain du « 26 Mars » de Bamako. Une rencontre que le Cameroun remportera face au Mali (3-0).