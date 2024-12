Ce samedi, les députés se penchent sur l’examen du projet de loi portant abrogation de la loi 2012/28 du 28 décembre 2012 portant organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental ( Cese) et la loi organique 2016-24 du 14 juillet 2016 relative à l’organisation et au fonctionnement du HCCT. Le député-maire Mbaye Dione a pris parole devant l’Assemblée nationale pour donner sa position sur la suppression des deux institutions. « La suppression des deux institutions comme le Conseil économique, social et environnemental (Cese) et le Haut Conseil des collectivités territoriales (Hcct) va permettre de rationaliser, mais aussi, il ne faut pas oublier que dans ces institutions, il n’y a pas que des politiques… »,a-t-il déclaré.