CAN mini-foot Libye Finale SEN-CIV : "C'est une grande déception, on a manqué de lucidité et les consignes n'ont pas été suivies" (Cheikh Sidy Ba, sélectionneur équipe mini-foot)

Après la défaite de l'équipe sénégalaise en finale de mini football face à la Côte d'Ivoire, le sélectionneur Cheikh Sidy Bâ a froidement décrypté les failles de son équipe. D'après lui, les joueurs sont passés à côté du match, ne respectant ni les consignes, encore moins les stratégies tactiques du staff technique : "C'est une grande déception, on a manqué de lucidité et les consignes n'ont pas été suivies."

Néanmoins il y'a eu des points positifs sur lesquels on peut se baser pour continuer à bâtir cette équipe, a t-il enchaîné...