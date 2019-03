CAN Egypte 2019/Matches de préparation : L’Angola et l’Algérie veulent croiser les Lions

À un mois du tirage au sort de la prochaine CAN, les pays déjà qualifiés peaufinent leurs plans de préparation à la compétition continentale. Premier pays africain du Ranking FiFa, le Sénégal est manifestement l’un des pays les plus sollicités. L’Angola s’est signalée à la FSF pour une éventuelle rencontre amicale avec le Sénégal, pendant la période de préparation. Les Palancas Negras, qui ne sont pas encore qualifiés, espèrent composter leur ticket à l’issue de la 6ème et dernière journée qui les mettra aux prises avec le Botswana, bon dernier du groupe I avec 1 point.



L’Angola est 2ème au classement avec 9 points derrière la Mauritanie déjà qualifiée et qui croise à Ouagadougou le Burkina Faso (3ème, 7 points). Toujours est-il que les dirigeants angolais ont mandaté un match-maker pour transmettre leur offre à la FSF.



Outre l’Angola, l’Algérie aussi veut croiser le Sénégal. Les Fennecs pourraient être comme les Lions dans le pot numéro 1 du tirage au sort. 1ère du groupe D avec 10 points et déjà qualifiée, l’Algérie voudrait se mesurer au Sénégal, chez elle au mois de juin prochain. La Fédération algérienne souhaiterait que ce match se joue quelques jours seulement avant le démarrage de la CAN. Il sera alors le dernier tournant de la préparation. Cela permettrait aux deux équipes de prendre la température égyptienne. Aliou Cissé pourrait ainsi retrouver le stade d’Alger où il a essuyé sa première défaite sur le banc des Lions au mois d'octobre 2015.





