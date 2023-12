CAN 2024 : Mépris du football, paradoxes et incompréhensions, la pré-liste d’Aliou Cissé fait jaser en attendant les 27 élus !

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé, n’a pas fini d’essuyer des critiques et autres remarques découlant de la publication de sa pré-liste de 55 joueurs, en perspective de la Coupe d’Afrique des nations 13 janvier au 11 février 2023 en Côte d’Ivoire.) Un choix est toujours difficile et l’unanimité n’est presque jamais acquise quand il s’agit de sélectionner et ou de pré-sélectionneur les meilleurs footballeurs sénégalais en activité.



Mais, au-delà du choix des hommes, le manque de représentativité du football local a provoqué une vague d’indignation tant au niveau des supporters lambda qu’au niveau d’une partie de la presse sportive sénégalaise. Quelques-uns de ces derniers ont d’ailleurs livré leur avis tranché sur cette pré-liste assez contestée pour plusieurs raisons. Entre le « mépris » et ou l’oublie des jeunes talents locaux (dont Amara Diouf) qui ont pourtant fait leurs preuves dans les sélections des U17 et des U20 voire locale, et l’absence de quelques internationaux, Aliou Cissé a relancé le débat sur son « rapport » avec le championnat sénégalais. En attendant la liste des 27 Lions (au plus tard le 3 janvier 2024) qui seront sélectionnés pour la CAN, la polémique enfle…



Mouhamadou Moustapha GAYE