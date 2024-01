CAN 2024 : Krepin et Jakobs, ça pistonne fort sur les côtés !

Dans cette coupe d’Afrique des nations 2024, Krepin Diatta à droite et Ismael Jakobs à gauche se démarquent par leur excellent jeu sur les côtés. Ces deux joueurs monégasques évoluent respectivement à droite et à gauche, et ils font un travail remarquable dans la discrétion.



Depuis le début du tournoi, cette paire de latéraux - pistons assure à la fois en défense et en soutien lors des phases offensives. Le sélectionneur Aliou Cissé a été inspiré par ce qu'ils accomplissent déjà à Monaco, où ils occupent avec brio ce rôle de pistons selon le système de jeu en place, que ce soit en 5-3-2 ou en 4-3-3. Krepin, qui avait raté la victoire au Cameroun en raison d'une grave blessure au genou, est animé par une revanche lors de cette compétition en Côte d'Ivoire. Depuis son arrivée dans l'équipe nationale le 23 mars 2019, il s'est imposé comme un joueur clé pour Aliou Cissé.



Il faut dire que Krepin a su remplacer avec brio Youssouf Sabaly, blessé depuis le début de la CAN et dont le genou fragile empêche encore de jouer. Pendant ce temps-là, Krepin enchaîne les performances en toute discrétion, faisant preuve de discipline tactique, de rigueur défensive et d'impact en attaque. Sa magnifique passe décisive en direction d’Abdoulaye Seck pour l'ouverture du score contre la Guinée en est la preuve.



Sur le côté gauche également, c'est une véritable forteresse. Personne ne passe sans y laisser des plumes, grâce à Ismael Jakobs (24 ans, 15 sélections.) La rigueur défensive est sa marque de fabrique, et il met un point d'honneur à fournir des efforts constants. Malgré son caractère discret, Jakobs se révèle extrêmement précieux sur les coups de pied arrêtés, tels que les corners et les coups francs qu’il botte très bien. Preuve de son abnégation, il multiplie les incursions dans le couloir gauche qu’il occupe sans partage depuis la Coupe du Monde 2022 au Qatar.



Avec ces deux joueurs, le Sénégal dispose d'un duo de rêve. Il ne fait aucun doute que l'équipe pourra compter sur eux pour poursuivre sa série de victoires dans la compétition. Leur contribution défensive solide et leur apport offensif font d'eux des éléments clés de le dispositif d’El Tactico.