CAN 2022 - Des concerts gratuits après les matches du jour à la Fan's Zone officielle du monument de la renaissance et de Yoff

Comme de coutume depuis le début de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), la RTS et SD Consulting vous offrent les matches des Lions du Sénégal dans leur Fan's Zone officielle du Monument de la Renaissance et de Yoff. Des rendez-vous à ne pas manquer avec l’ambiance qui sera à son comble. Un comité de supporters « assiko » devra assurer l’ambiance. Juste après les rencontres du jour un grand concert est prévu avec les artistes Sidy Diop et Kane Dialllo (au Monument de la Renaissance) et en simultané le concert de Ibra Nadio à la Fan's Zone de Yoff (Place Mamadou Diop).La Rts et son partenaire SD Consulting offriront aussi aux citoyens présents dans ces différentes Fan's Zone des jeux gratuits avec des lots importants à gagner.