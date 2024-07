CAMES 2024 : l’UASZ fait parler d’elle avec 100% de réussite

Les résultats de la 46e session des Comités Consultatifs Interafricains (CCI) ont été proclamés par le Comité Consultatif Général qui s’est réuni à Libreville (Gabon) du 15 au 17 juillet 2024.



1.325 candidats ont été inscrits sur les différentes listes d’aptitude du CAMES (Maîtres-assistants et Chargés de recherches, Maîtres de conférences et Maîtres de recherche, Professeurs titulaires/Directeurs de recherches), soit un taux de réussite global de 87.11% .

Le Pr Yaya Kane, enseignant chercheur à l’UFR des Sciences et de la santé de l’UASZ est désormais inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de professeur titulaire en néphrologie lors du conseil consultatif Inter-africain du CAMES 2024. Seul candidat à postuler à ce poste pour toute l’université Assane Seck de Ziguinchor.

Le docteur Alioune Badara Diouf est aussi inscrit sur la liste des maîtres assistants. Ainsi l’UFR des sciences et de la santé de l’Université Assane Seck de Ziguinchor réalise un taux de réussite de 100% au Cames, édition 2024.