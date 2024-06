C.F.E.E 2024: 7132 candidats dans le département de Ziguinchor

Les candidats en classe de CM² vont subir les épreuves de l'examen du CFEE et le concours d’entrée en classe de sixième le mardi 25 et le mercredi 26 juin 2024, sur toute l'étendue du territoire national, en Gambie et en Guinée-Bissau.

Au total, 301 820 candidats inscrits, dans le département de Ziguinchor 7132 candidats inscrits dont 3691 filles soit 51,75% et 3441 garçons soit 48,25%.