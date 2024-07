Burkina Faso: le leader de la société civile Me Guy Hervé Kam est libre

Arrêté fin janvier, Maître Guy Hervé Kam est désormais libre. Le célèbre avocat et leader de la société civile du Burkina Faso était poursuivi pour « complot contre la sûreté de l’État » et « association de malfaiteurs ».



« Le peuple Burkinabé et la communauté internationale ont appris avec un grand soulagement, dans la soirée du mercredi 10 juillet 2024, l'exécution de la décision de justice ordonnant la libération du confrère Me Guy Hervé KAM. », a indiqué Me Ciré Clédor Ly. L’avocat de souligner que le 08 juillet, la chambre de contrôle du tribunal militaire avait infirmé l’ordonnance de placement en détention de ce dernier et ordonné sa liberté provisoire sous contrôle judiciaire.







« Cette décision est compatible avec les exigences élémentaires d'un procès équitable et la défense s'en réjouit, mais ne baisse pas la garde parce que les violations graves des règles de procédures, ainsi que les atteintes au droit inviolable à la sûreté de sa personne et à la sécurité juridique, devraient aboutir à l'annulation de l'ensemble de la procédure », a expliqué Me Ly.







Me Guy Hervé Kam a été arrêté le 24 janvier dernier au soir à l'aéroport de Ouagadougou. Il a été interpellé par deux hommes en civil alors qu'il débarquait du vol Air Burkina en provenance de Bobo-Dioulasso.