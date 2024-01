Budget 2024 du Conseil départemental de Thiès : Siré Dia fait l'unanimité...

Le budget du conseil départemental de Thiès a été voté, une fois de plus, à l'unanimité par les conseillers de la mouvance présidentielle comme de l'opposition. Ce qui confirme à nouveau le leadership du président du Conseil départemental de Thiès, Pape Siré Dia depuis qu'il est à la tête de l'institution qu'il dirige sans tambour ni trompette avec dextérité. Pour l'année 2024, il s’équilibre en recettes et en dépenses à 284.739.834 FCFA en section fonctionnement et 311.989.405 FCFA en section d'investissement soit un montant global de 596.729.239 FCFA contre 611.924.626 FCFA en 2023, soit une baisse 15.195.387 FCFA en valeur absolue et 02 % en valeur relative. Ainsi, les recettes prévisionnelles pour l’exercice budgétaire 2024 sont estimées à la somme globale de 596.729.239 FCFA et sont réparties comme suit : Les recettes de fonctionnement 284.739.834 FCFA contre 284.436.643 FCFA en 2023 avec une faible hausse de 303.191 FCFA; les recettes d’investissement s’élèvent à 311.989.405 FCFA contre 327.487.983 FCFA en 2023, soit une baisse 15.498.578 FCFA en valeur absolue et 04.73% en valeur relative. S'agissant des dépenses prévisionnelles pour 2024, elles sont estimées à 596.729.239 FCFA : Les dépenses de fonctionnement pour 2024 s’élèvent à 284.739.834 FCFA et les dépenses d’investissement à 311.989.405 FCFA contre 327.487.983 FCFA en 2023, soit une baisse de 15.498.578 FCFA en valeur absolue et 04.73% en valeur relative.

Pour la deuxième fois le budget 2024 a été voté par les élus de la majorité comme de l'opposition témoignant ainsi, l'esprit sans conteste de management de Pape Siré Dia à gérer son équipe au sein du conseil départemental.