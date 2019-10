Brésil – Sénégal : Neymar va honorer sa 100eme sélection avec la Seleção

En effet, l’international brésilien va célébrer sa centième sélection sous le maillot auriverde à l’occasion du match amical face au Sénégal (10octobre à 12h00 GMT.) Un moment particulier pour un joueur âgé seulement de 27 ans. Neymar égalera Robinho (6e joueur le plus capé de l’histoire avec 100 matches) et pourrait même rattraper aussi Claudio Taffarel (101 capes) s’il dispute le match contre le Nigéria (13 octobre, 12h00 GMT.)



Auteur de 61 buts avec le Brésil, "Ney", qui est le troisième meilleur buteur de l’histoire de la Seleção, est en passe d’égaler les 62 buts de Ronaldo et se rapproche un peu des 77 réalisations du roi Pelé.



« Je n’ai jamais voulu marquer plus de buts ou disputer plus de matches que tel ou tel joueur. J’ai toujours voulu battre mes propres records. Quand un athlète atteint un tel niveau, c’est normal d’avoir un traitement différent. A Barcelone, Messi a un traitement différent. Vous pensez que c’est parce qu’il est beau ? Non. C’est à cause de tout ce qu’il a fait. Je ne parle pas que de moi, mais de tous ceux qui ont un jeu de ce niveau. Ça fait partie du football », fera-t-il savoir.