Brèche de Saint-Louis : « les travaux concernant le balisage de la brèche ont démarré » (Oumar Guèye, ministre de la pêche)

Bientôt, les problèmes auxquels sont confrontés les pêcheurs de Guet Ndar au niveau de la brèche seront de vieux souvenirs, si l'on se fie au propos du ministre de la pêche et de l'économie maritime, Oumar Guèye, qui était venu présenter ses condoléances aux familles des sept pêcheurs disparus au large des côtes mauritaniennes.

Au terme d'une visite guidée et conduite par les éléments de la marine nationale au niveau de la brèche, le ministre Oumar Guèye a annoncé le démarrage de la phase 1 des travaux concernant le balisage de la brèche qui a fait plus de 375 morts de 2003 à nos jours. « Nous nous sommes rendus au niveau de la brèche de Saint-Louis pour constater que les travaux en ce qui concerne le balisage et le sondage ont effectivement démarré », informe le ministre Oumar Guèye qui précise toujours que « les phares et balises ont déjà positionné leurs baliseurs (Samba Laobé) pour identifier le chenal de navigation ».

Dans le même sillage, le ministre Oumar Guèye d'ajouter que « c'est un démarrage préalable pour qu'après la drague vienne faire le travail nécessaire si toutefois la cartographie est terminée ».

Ces travaux de balisage et de dragage de la brèche de Saint-Louis vont coûter cinq milliards de francs CFA à l'Etat du Sénégal. Un montant qui déjà disponible, selon le ministre Oumar Guèye. « Les travaux sont estimés à un montant de cinq milliards de francs. Ce montant est déjà disponible, mais il y a une phase de préparation. Et c'est là où nous sommes », martèle le ministre Oumar Guèye en présence de certains pêcheurs.

Pour finir, le ministre Oumar Guèye invite les pêcheurs à la prudence en attendant que les travaux de la brèche soient terminés…