Bras de fer État-presse privée : Reporters Sans Frontière joue au Sapeur-pompier et propose des réformes structurelles

« Les mois passent et les tensions entre les acteurs des médias privés et les nouvelles autorités ne s’apaisent pas », tel est le constat fait par Reporters sans frontières (RSF).







Dans un article publié sur son site, cette organisation qui regroupe des reporters du monde entier joue au sapeur-pompier pour une solution concertée et rapide à la crise qui mine la presse Sénégalaise. « Face au nouveau bras de fer engagé entre les médias privés et les nouvelles autorités sénégalaises, RSF réitère ses recommandations en faveur du dialogue et pour des réformes structurelles pour le droit à l’information et la soutenabilité du journalisme et des médias » lit-on dans l’article publié ce lundi 12 août 2024, veille de la journée sans presse décrétée par le Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse du Sénégal (CDEPS).







Auteur de l’article, le directeur du bureau Afrique subsaharienne de RSF « appelle les autorités sénégalaises à veiller à ce que cette crise ne prive pas les Sénégalais d’une presse bouillonnante. Les médias sont les canaux de transmission du droit à l’information et les autorités en sont des garants. A ce stade, il est important que l'Etat et les acteurs des médias se concertent pour trouver des solutions bénéfiques pour le secteur et pour la démocratie » lance Sadibou Marong qui invite en ce sens les nouvelles autorités à sauver la presse de cette crise.