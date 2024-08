Bougane « rectifie » Sonko: « Comment Sonko peut-il déclarer avoir hérité d'un Sénégal en ruines alors que… »

Entre l’actuel premier ministre et le leader de Guem Sa Bopp Les Diambaars, c’est désormais du « je t’aime moi non plus ». Après la dernière sortie de Ousmane Sonko à l’occasion de la journée nationale de l’arbre, Bougane Gueye Dany revient sur le discours de Ousmane Sonko. Ce dernier avait soutenu dans son interview face aux journalistes, « qu’ils ont trouvé un Sénégal en ruine avec des difficultés qui vont, dans les prochains jours être mises sur la table pour informer les Sénégalais ».







« Comment Sonko peut-il déclarer avoir hérité d'un Sénégal en ruine alors que le FMI nous parlait récemment de surfinancement, d'une inflation maîtrisée à 3,1 %, et d'une projection de croissance à 7,1 % pour 2024? Comment, en 2023, le Sénégal a-t-il pu se retrouver parmi les 10 pays ayant capté le plus d'IDE (investissements directs étrangers) ? S’interroge le candidat recalé de la dernière présidentielle qui invite le chef du gouvernement à « tenir un langage de vérité aux sénégalais ».