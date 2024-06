Bougane Gueye attaque le PM Ousmane Sonko : « Je préfère être un voleur plutôt qu’un menteur ! »

Bougane Gueye a envoyé une réponse pour le moins salée au Premier ministre Ousmane Sonko. En effet, ce lundi, en marge de la prière de Tabaski (Eid El Kebir), qu’il a effectué à Al mosquée de Massilikoul Djinane, L’homme d’affaires et patron du groupe de presse Dmedia s’est attaqué au PM. Alors que son entreprise de presse fait les frais d’un redressement fiscal à hauteur de deux milliards de FCFA. Il a déclaré que n’est pas être « dans les petits combats », car en plus d’un investisseur il fait partie des sénégalais qui contribuent dans ce pays. Visiblement agacé par la récente sortie du PM Sonko sur les patrons de presse qui ne payent leurs impôts et font du chantage aux autorités, Bougane a déclaré ceci : « je préfère être un voleur plutôt qu’un menteur qui a été condamné pour diffamation » une sortie qui risque de mettre de l’huile sur le feu !