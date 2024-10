Bougane Gueye Dany après sa libération : « Si la victoire au soir du 17 novembre dépendait de ma détention, je resterai plus longtemps en prison »

Au terme du procès qui s'est déroulé ce mercredi au Tribunal de grande instance de Tambacounda, le juge a prononcé la relaxe de Bougane Gueye Dany pour le délit de rébellion, ainsi qu'une relaxe totale pour l'outrage à agent. Mais le président de Guem Sa Bopp a été condamné à un mois de prison avec sursis pour refus d'obtempérer et une amende de 100 000 FCFA. Avec des responsables politiques de Takku Wallu Sénégal, en l’occurrence Me Sidiki Kaba et Mamadou Kassé, Bougane Gueye Dany a adressé ses remerciements à ceux qui l’ont soutenu dans l’épreuve. « Je suis plus que jamais déterminé à poursuivre le combat. Les Sénégalais de tous bords nous ont manifesté leur soutien, car ils savent que c’est de l’injustice que nous sommes en train de subir. Je tiens aussi à remercier toute la coalition Sàmm Sa Kàddu et les responsables politiques de l’Apr comme Me Sidiki Kaba et Mamadou Kassé », martèle Bougane Gueye Dany.



Dans ses convictions, le membre de la coalition Sàmm Sa Kaddu désormais libre confirme que son combat reste réfléchi, car basé sur l’intérêt exclusif du peuple sénégalais. « Ce qui est important pour moi, c’est la victoire. Si je devais encore rester plusieurs jours en prison, je le ferai pour que l’opposition gagne ces élections législatives, a-t-il réaffirmé devant ses militants qui l’ont accueilli à sa sortie du tribunal.