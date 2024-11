Bougane Gueye Dany : « Nous accepterons les résultats qui sortiront des urnes ».

Dans sa déclaration à la presse, Bougane Guèye Dany s’est réjoui d’accomplir son droit de vote. Dans ses propos, le leader du mouvement Gueum Sa Bopp, investi dans la coalition "Samm Sa Kaddu" se dit convaincu de la responsabilité et de la volonté que les acteurs veulent pour le devenir du pays.

« Je suis très fière d’accomplir mon devoir de citoyenneté. J'ai aussi la ferme conviction de la volonté que chacun de nous veut cultiver pour le développement du pays. La volonté des acteurs politiques n’est rien que le développement du Sénégal. Et, aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Comme j’ai l’habitude de le dire tout le temps, une élection n'est pas un moment d’attaques et de querelles. Arrivé au jour J, une élection doit être un moment de joie parce que chacun de nous doit montrer qu’il a son droit de participer au développement du Sénégal ».

Le leader de " Gueum sa Bopp" a profité de l’occasion pour saluer toute la coalition Samm Sa Kaddu pour l’esprit qui a prévalu tout au long de ce compagnonnage, ce leadership collaboratif sans exception.

« Nous accepterons les résultats qui sortiront des urnes », confirme-t-il.