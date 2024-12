Birame Souleye Diop, Ministre de l’énergie : « l’ambition de mon département est de faire du Sénégal un modèle de réussite en matière de gestion des ressources extractives… »

Le Ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines dans le cadre de l'alignement de sa politique sectorielle à l'Agenda National de Transformation Sénégal 2050, a organisé un atelier qui réunit l'ensemble des directions générales et du management du département. Il s’agit de se pencher sur le positionnement du secteur de l'énergie, du pétrole et des mines comme un levier clé pour la transformation économique et sociale du Sénégal.



Lors de son intervention lançant les travaux de l’atelier, le ministre Birame Soulèye Diop précise que « l’ambition d’un Sénégal souverain, juste et prospère, portée par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, reste un processus de haute importance qui traduit la ferme volonté du gouvernement, sous l’impulsion du Premier Ministre Ousmane Sonko, de réviser et d’orienter les politiques publiques vers des options plus avantageuses ». L’Agenda de Transformation Nationale permettra de poser donc, les bases de la transformation et d’engager résolument le pays dans une trajectoire de développement accéléré fondée sur des leviers de croissance clairement identifiés. Et dans ce nouvel élément, vers ce développement, rappelle le ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines jouera un rôle central dans la mise en œuvre de cet agenda.











En effet, le pétrole et les mines qui constituent un moteur de transformation économique et sociale pour le Sénégal, font que le secteur énergétique est de plus en plus appelé à devenir le moteur de la transformation économique. En investissant dans des solutions énergétiques durables, le ministre précise qu’il s’agira de jeter les bases d’un progrès à long terme capable de répondre aux défis du changement climatique tout en stimulant l’économie. « Nos priorités restent l’élargissement de l’accès universel à l’énergie pour les zones rurales et les régions marginalisées, ainsi que le développement des énergies renouvelables en complément du gaz naturel, afin de construire un mix énergétique résilient et moderne. L’émergence du gaz naturel comme ressource stratégique pour le Sénégal nous place au tournant historique de projets phares tels que le gas to power. Et cette émergence favorisera sans aucun doute une modernisation accrue de nos infrastructures électriques, une réduction de notre dépendance aux énergies fossiles importées, et la réalisation de notre objectif de fournir une énergie abordable et accessible à tous », a fait savoir Birame Soulèye Diop.











Aujourd’hui, « le ministère de l’énergie, du pétrole et des mines, catalyse tous ces éléments de souveraineté », selon le ministre Birame Souleye Diop. C’est pourquoi il se dit, avec tous les services de son département, « engagés dans une responsabilité absolue face à l’histoire, à être comme l’armée nationale qui s’occupe de la quiétude des sénégalais, comme l’enseignant qui distribue le savoir ou comme le médecin qui dispense des soins de santé ». « Nous devons être ceux qui fournissent aux Sénégalais les ressources naturelles, les ressources attendues pour nous permettre d’avoir un Sénégal de souveraineté, de justice et de prospérité. « J’invite, au cours de nos travaux, à réfléchir à la vision, aux valeurs, aux principes d’action, aux orientations stratégiques, aux actions prioritaires d’une politique publique énergétique, d’une politique pétrolière et minière innovante et efficiente, fondée sur des partenariats solides et orientée vers des références appropriées aux attentes de nos concitoyens. Notre ambition est claire et précise. Il s’agit de faire du Sénégal un modèle de réussite en matière de gestion de l’énergie et des ressources extractives qui constituent le levier de son développement », conclut le ministre.