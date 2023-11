Berlin / Compact with Africa : " Il est de notre intérêt commun de lever les obstacles qui entravent le commerce et l’investissement en direction de l’Afrique" (Macky Sall)

Prenant part à la Conférence « Compact avec l’Afrique » à Berlin à travers ses différentes tables rondes, notamment celle relative au renforcement de la coopération économique et promotion des investissements, le président Macky Sall a esquissé quelques idées allant dans le sens de "lever les obstacles" au profit de l'économie africaine.



"Compact with Africa est une bonne initiative, dans son objectif de stimuler le commerce et l’investissement en soutenant les réformes nécessaires à l’amélioration de l’environnement des affaires. À terme, elle pourrait aider à passer de la logique de l’aide à celle de l’investissement et du partenariat en mobilisant des ressources beaucoup plus importantes pour le financement des énormes besoins en développement en Afrique sur la base du win-win", a-t-il évoqué.



Poursuivant, le chef de l'État d'ajouter : "Si nous voulons atteindre pleinement cet objectif, il est de notre intérêt commun de lever les obstacles qui entravent le commerce et l’investissement en direction de l’Afrique".



Avant de proposer quelques idées salvatrices.



"Pour ce faire, il nous faut : premièrement, revoir les critères de notation des Agences d’évaluation qui ont toujours tendance à exagérer le risque d’investissement en Afrique ; ce qui accroit les primes d’assurance et renchérit le coût de l’investissement ; deuxièmement, assouplir les règles de l’OCDE pour les prêts crédits export, en baissant les primes de risque et en allongeant les périodes de remboursement. Cela permettra de mobiliser des ressources plus significatives en complément des fonds concessionnels pour financer des secteurs clefs du développement : infrastructures, énergie, agriculture, eau, assainissement, santé, éducation, etc ; troisièmement, promouvoir davantage les financements mixtes qui associent les fonds concessionnels et les financements commerciaux.



En somme, il faut accompagner les investisseurs privés par des mécanismes de financement appropriés. quatrièmement, réformer nos procédures dans les deux sens (pays partenaires et pays bénéficiaires) pour raccourcir les délais de conception et d’exécution des projets". Le chef de l'État de conclure en ces termes. " L'Afrique a des besoins multiples et urgents, dont la satisfaction demande plus de diligence dans le traitement des dossiers de projets.



Nous devons travailler ensemble dans ce sens. Il n’y a pas d’incompatibilité entre la diligence et la transparence et le respect des autres normes qui encadrent la coopération pour le développement". Pour rappel, lancée en 2017 sous la Présidence allemande du G20, l’initiative Compact with Africa (CwA) vise à promouvoir des réformes dans les pays bénéficiaires en vue de stimuler le commerce et l’investissement avec l’Afrique.



Ainsi, 10 pays africains en sont parties prenantes : Bénin, Côte d’Ivoire, Égypte, Éthiopie, Ghana, Maroc, Rwanda, Sénégal, Togo et Tunisie. Cette année, l’Afrique du Sud, l’Angola, les Comores, le Kenya, Maurice, la RDC et la Zambie sont les pays africains invités...