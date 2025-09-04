Benjamin Feindouno, frère de Pascal, retrouvé mort… le corps en état de décomposition

C’est le Luçon Football Club qui a annoncé le décès de son ancien joueur Benjamin Feindouno (42 ans), le frère cadet de Pascal Feindouno. Selon les propos du club rapportés par Figaro, « le corps avait été retrouvé à son domicile, le 26 août dernier et en état de décomposition ».Une enquête a été ouverte et une autopsie ordonnée pour déterminer les causes de son décès.
Benjamin Feindouno avait notamment joué durant sa carrière à Luçon, en CFA (aujourd’hui N2), à le Poiré-sur-Vie et à la Roche Vendée. Son frère aîné, Pascal Feindouno avait été sacré champion de France avec Bordeaux (1999) et vainqueur de la Coupe de France avec le FC Lorient (2002).
