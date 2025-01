Bassirou Diomaye Faye à la justice : « Plus jamais l’histoire récente qui a traversé la période 2021-2024 ne doit se reproduire »

Présidant la cérémonie de rentrée des Cours et Tribunaux ce jeudi à la Cour suprême, le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye a exprimé ses regrets par rapport à l’histoire politique récente avant son arrivée au pouvoir. Avec une justice qui était, alors décriée, le président de la République devant les acteurs de la justice a rappelé les fondamentaux pour la préservation de la paix sociale au Sénégal. « Chaque juge, dans l’intimité de sa conscience, doit toujours interroger son propre rapport à l’éthique et à la vérité. Et dire le droit sans céder à l’injustice. La justice doit participer à fortifier notre cohésion nationale pour que plus jamais l’histoire récente qui a traversé la période 2021-2024 ne se reproduise », a noté Bassirou Diomaye Faye qui s’exprimait également devant le président de l’assemblée nationale, El Malick Ndiaye, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, le premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement et d’autre invités venant de la sous région et de l’Europe.







Pour le droit de grève, Bassirou Diomaye Faye informe que les services compétents travaillent à l’élaboration de réformes juridiques visant à clarifier davantage l’exercice du droit de grève dans les secteurs stratégiques. Par ailleurs, des mécanismes alternatifs des règlements des conflits collectifs de travail notamment l’arbitrage et la médiation seront consacrés par ces réformes. « Je saisi cette occasion pour appeler à un exercice responsable du droit de grève. La Défense des intérêts professionnels ne doit jamais se faire au détriment de la paix sociale et de la stabilité nationale », dira le chef de l’Etat.