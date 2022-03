Basketball Africa League (BAL) 2022 : Le Dakar Arena de Diamniadio va accueillir les 12 meilleurs clubs africains du 05 au 15 mars...

Le Basketball Africa League (BAL) a annoncé aujourd'hui que la deuxième saison de la ligue débutera le samedi 5 mars 2022 à Dakar, au Sénégal et comprendra des fenêtres au Caire, en Égypte et à Kigali (Rwanda.) Le BAL mettra à nouveau en vedette les 12 meilleurs clubs venant de 12 pays africains et s'étendra sur un total de 38 matches se déroulant dans trois villes, sur trois mois en 2022.



La deuxième saison du BAL comprendra 15 matches à Dakar Arena du 5 au 15 mars, 15 matches au Complexe sportif intérieur Hassan Mostafa au Caire du 9 au 19 avril et des éliminatoires et finales de huit matches à Kigali Arena du 21 au 28 mai. L'annonce a été faite par le président de la BAL, Amadou Gallo Fall, et le président du Conseil de la jeunesse de la FIBA ​​Afrique, Ambrose Tashobya, en présence du premier champion de la BAL, Zamalek (Égypte). "Après un lancement réussi et historique au printemps dernier, nous sommes ravis de pouvoir accroître l'empreinte du BAL au cours de notre deuxième saison", a déclaré Gallo Fall sur le site officiel du BAL.



Lors de la deuxième saison du BAL, les 12 équipes seront réparties en deux conférences de six équipes chacune. Chaque conférence disputera une phase de groupe de 15 matches au cours de laquelle chaque équipe affrontera une fois les cinq autres équipes de sa conférence. Les huit meilleures équipes de la phase de groupes se qualifieront pour les éliminatoires de la BAL, qui seront à élimination directe dans les trois tours.



Le 30 mai 2021, le Zamalek avait battu l'US Monastir (Tunisie) 76-63 pour remporter la première édition du Championnat BAL qui s'était déroulée à Kigali (Rwanda.) Le BAL qui est le fruit d'un partenariat entre la Fédération Internationale de Basketball (FIBA) et la NBA, est une nouvelle ligue professionnelle regroupant 12 équipes de clubs de toute l'Afrique.