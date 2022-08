Basket - Qualification Mondial 2023 : Les lions battent la Tunisie, double champion d'Afrique...

C'est un véritable exploit ! Le Sénégal poursuit sa belle renaissance dans cette campagne de qualification au Mondial de basket 2023. Les lions viennent de remporter avec la manière leur face à face décisif contre l'ogre tunisien renversé (73 à 63.)



Après une timide entame de match les Sénégalais ont concédé le premier quart temps (23-14) avant de sortir la tête de l'eau en remportant les trois autres manches (17-19, 10-2 et 13-19.) Pour sa deuxième sortie officielle, Desagana Diop semble véritablement avoir imprimé sa marque vu la réaction pleine d'orgueil et de détermination de ses joueurs sur le parquet.



Un très bon Gorgui Sy Dieng (+24 d'évaluation, MVP du match avec 20pts, 7 rebonds et 3 passes) a largement contribué à ce succès collectif. Une victoire à la fois prestigieuse, fondatrice et surtout importante pour le Sénégal qui se hisse à la seconde place du groupe F juste derrière la Tunisie.



Le Sénégal jouera son dernier match de cette 4ème fenêtre, ce dimanche à 15h30 contre le Cameroun, dernier de la poule F...