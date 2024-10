Barthélémy Dias sur le mensonge et la manipulation : « Moi, président du Sénégal, il y aura un article spécial pour les menteurs et les manipulateurs. »

Lors de son émission sur la 7 TV, Barthélémy Dias a vivement déploré certaines pratiques qui gangrènent notre société, notamment les plus hautes sphères de l'État. Il s'agit selon lui du mensonge et de la manipulation. « Moi, Barthélémy Dias, président du Sénégal, l'article 80, offense au chef de l'État, va sauter parce que je considère que le chef de l'État est une institution, les gens ont le droit de le critiquer. » C'est normal ! Mais celui qui ment sera emprisonné. Il y aura un article spécial pour les menteurs et les manipulateurs. Un menteur et un manipulateur, de par ses actes, il y a eu 83 morts, a-t-il pesté.



Avant de poursuivre : « Combien de magasins Auchan ont été détruits, des stations d'essence. Des gens ont perdu leurs emplois. On va criminaliser le mensonge. Dans le Coran, le mensonge n'est pas accepté par le Prophète Mouhamed (PSL). Ce n'est pas accepté ! Au nom de quoi […], sur la terre des hommes, on doit l'accepter, au nom de quoi ?



Le candidat aux élections législatives a rappelé qu'aux États-Unis, quand une personnalité occupant un certain poste de responsabilité se permet de mentir, elle fait l'objet d'une destitution. « On peut même le mettre en prison », a-t-il lancé.