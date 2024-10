Barthélémy Dias au procès de Bougane : « On n'attend rien d'autre que la libération de Bougane Guèye Dany »

Le maire de Dakar, Barthélémy Dias, est à Tamba ! La tête de liste de la coalition "Sam Sa Kaddu", Barth, est allé prêter main forte à Bougane lors de son procès de ce mercredi 30 octobre, au tribunal de Grande Instance de Tambacounda. « On n'attend rien d'autre que la libération de Bougane Guèye Dany, qui fait partie d'une liste de coalition pour les législatives. Il est candidat et il doit battre campagne comme le stipule la loi", a réagi Barh. Interpellé par un confrère sur une plainte de Me Abdinar Ndiaye du Pastef faisant suite aux attaques subies par le cortège de Abass Fall à Baobab, Barth répond avec indifférence : « Niou tékiwoul dara Sénégal, Khamoumalen… », rétorque-t-il.