Barthélemy Dias : « Les Sénégalais se rendent compte… qu'ils ont été manipulés et entrainés par la force des choses dans une voie sans issue »

Alors que les élections législatives sont fixées pour le 17 novembre prochain au Sénégal, le président de la coalition « Sam sa Kaddu » n’a pas raté le nouveau régime en place installé il y a 7 mois. Dans son entretien avec le journal « Le Quotidien » de ce jour, le maire de Dakar a donné son opinion sur la situation actuelle du pays. Selon la tête de liste de la coalition Saam Sa Kaddu, « le pays traverse des moments de doute existentiel qui font que personne n'a plus de certitudes sur l'avenir ». L'image et l'expression les plus utilisées sont que notre bateau n'a plus de capitaine, faute de boussole et de repères fixes. Les Sénégalais se rendent compte de plus en plus qu'ils ont été manipulés et entrainés par la force des choses dans une voie sans issue.



Et plus loin, le maire de Dakar d'arguer que : « Le mensonge et la manipulation ne mènent à rien dans la vie politique comme dans la vie quotidienne. » La vérité finit toujours par triompher.