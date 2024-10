Barthélémy Dias : « Demain nous partons sur Tamba pour soutenir notre camarade Bougane…mais nous n’allons pas tomber dans leur piège de la provocation… »

Après ses visites auprès des foyers religieux ce mardi, la coalition Samm Sa Kaddù par la voix de sa tête de liste Barthélémy Dias, entend marquer de sa présence le procès de Bougane Guèye Dany au tribunal de Grande Instance de Tambacounda, le 30 octobre 2024. Barthélémy Dias qui entend marquer cette période de campagne, appelle à la retenue même à l’occasion d’une activité judiciaire lors de laquelle il s’agit d’apporter le soutien à Bougane Guèye Dany en garde à vue depuis la semaine dernière pour « refus d’obtempérer », « rébellion » et « outrage à agent de la force publique ». Mais le maire de la ville de Dakar invite les membres de sa coalition ainsi qu’aux sympathisants à ne pas tomber dans le piège de la provocation. « Nous irons à Tambacounda, soutenir notre camarade Bougane Guèye Dany, victime d’une prise d’otage suite à une provocation machiavélique orchestrée de toutes pièces. J’invite à ne pas répondre à ces provocations qui ont un soubassement de manipulation en terme de mensonges. Les sénégalais commencent à à découvrir le vrai visage de ceux qui leur ont promis monts et merveilles et qui peinent toujours, depuis 7 mois s’adonnant à des pratiques aux antipodes des valeurs du Sénégal », a dénoncé le maire de Dakar lors de son message après la visite chez l’archevêque de Dakar.