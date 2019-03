Barth répond à l’appel du PS à la réunification de tous les socialistes : « Nous optons et luttons dignement pour un socialisme de convictions et d'ambitions»

Le parti socialiste en Bureau Politique ce samedi s’est réjoui du retour dans cette instance suprême de leur parti de certains de leurs camarades qui avaient choisi de cheminer avec l’opposition. Le cas de Banda Diop, le maire de la Patte d’oie qui était présent lors de cette réunion a été cité. Mais pour le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, les dés sont pipés. Aucun compromis ne semble être possible pour lui.

« Nous dénonçons ce socialisme de caserne et combattons ce socialisme d'occasion: Dans lequel les chanteurs de louanges, les souteneurs, les candidats métamorphosés en collecteurs, les comploteurs pensent pouvoir l'emporter sur les militants; où l'amoralisme prime sur l'éthique; où l'engagement s'efface devant l'arrangement; où on préfère s'accommoder plutôt que de rompre. Dans lequel on préfère se servir au lieu de servir par le compromis et le renoncement, en tentant de gâcher l'avenir au lieu de construire le présent pour se projeter dans le futur. Nous optons et luttons dignement pour un socialisme de convictions et d'ambitions, pour un socialisme de principes et de valeurs » a-t-il écrit sur sa page Facebook. « Vive Khalifa président. À bon entendeur.... » a-t-il conclu son post.