Barça : la Ligue des Champions, l'objectif principal de Messi

La dernière Ligue des Champions remportée par le FC Barcelone remonte à 2015, face à la Juventus Turin (3-1). Depuis, le rival historique du Real Madrid a remporté les trois éditions suivantes. Une situation que ne veut plus revivre l'attaquant blaugrana Lionel Messi (30 ans, 10 matchs et 6 buts en LdC cette saison).



"On sort de trois campagnes européennes où l'on est sortis en quarts de finale, ça ne peut plus arriver, a constaté l'Argentin dans une interview accordée à El Mundo Deportivo. À cause de détails, de petites choses, nous avons été éliminés par des équipes qui n'étaient pas meilleures que nous. Nous sommes les premiers à vouloir changer cela parce que nous ne pouvons pas passer une année de plus sans remporter la Ligue des Champions, cette compétition signifie beaucoup pour le club."



Avec le recrutement de Philippe Coutinho l'hiver dernier, qui n'avait pas pu disputer la C1 pour l'avoir déjà jouée avec Liverpool en première partie de saison, et celui attendu d'Antoine Griezmann cet été, l'état-major barcelonais veut donner toutes les cartes à la Pulga pour remplir son objectif.